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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Италии в Лондоне сыграет против сборной Испании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу сборной Италии можно поставить с коэффициентом 2,48. На то, что победят испанцы, коэффициент 3,20, и ровно в такой же шанс оценили возможную ничью — 3,20.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,25.Напомним, матч Италия — Испания состоится 6 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.



Что говорили перед матчем:

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла о Верратти и Жоржиньо:



"Это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение".

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза:



"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по разному".