Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр в Токио сборная Бразилии сыграет против национальной команды Германии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Рожерио Микале.

На победу сборной Бразилии предлагают поставить с коэффициентом 2,06. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40, а на победу немецкой команды — 3,90.

Если вы уверены, что обе команды смогут отметиться голами, то можете поставить с коэффициентом — 1,88.

Напомним, матч Бразилия — Германия состоится 22 июля и начнется в 14:30.