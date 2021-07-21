Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.
Игроки сборной Бразилии, Getty Images
21 июля 2021, 18:54
В рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр в Токио сборная Бразилии сыграет против национальной команды Германии.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Рожерио Микале.
На победу сборной Бразилии предлагают поставить с коэффициентом 2,06. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40, а на победу немецкой команды — 3,90.
Если вы уверены, что обе команды смогут отметиться голами, то можете поставить с коэффициентом — 1,88.
Напомним, матч Бразилия — Германия состоится 22 июля и начнется в 14:30.