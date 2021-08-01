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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру за Суперкубок Франции.

Лилль сойдется в противостоянии с ПСЖ за Суперкубок Франции. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Маурисио Почеттино.

Так, на победу ПСЖ предлагается коэффициент 2,20, тогда как потенциальный успех Лилль оценивается показателем 3,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Лилль забьет гол в первом тайме. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 2,40.

Напомним, матч Лилль — ПСЖ состоится сегодня, 1 августа. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.