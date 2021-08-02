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У неділю як грім серед ясного неба пролунала новина — Андрій Шевченко залишає збірну України!

Спершу це були просто слова самого Шевченка в соц.мережах, але потім з’явилася і офіційна реакція УАФ на те, що відбувається. Достеменно невідомо, що саме стало причиною рішення Шеви. Звучать різні причини, і фінансові і особисті. Як би там не було, на наступні матчі відбору на ЧС-2022 Україну виведе новий тренер. І експерти Favbet вже назвали свого фаворита.

На перший погляд дивно, але найкращі шанси стати головним тренером збірної у Мирона Маркевича. 70-річний фахівець після розвалу Дніпра 5 років тому по суті відійшов від активної тренерської діяльності. Останні роки він працював чиновником в УАФ. І зараз багато в чому від нього і залежатиме, кого виберуть на пост головного тренера. У 2012 році після невдалого старту у відборі на Чемпіонат світу Михайло Фоменко по суті призначив сам себе і це навіть майже допомогло вийти на турнір. Не виключено, що цього разу буде те ж саме

Другим фаворитом вважається Сергій Ребров. Багато хто чекав, що саме Ребров в майбутньому замінить Шевченка на посаді головного тренера. Можливо, в 2022 році. Але кілька місяців тому Ребров несподівано залишив Ференцварош і прийняв клуб Аль-Айн з ОАЕ. Не самий очевидний вибір для молодого амбітного тренера. Можна не сумніватися, що робота в збірній України йому була б набагато цікавіше. Але зараз у Реброва діючий контракт з Аль-Айн і складно повірити в те, що він кине клуб прямо зараз.