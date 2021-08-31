Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок квалификации чемпионата мира 2022 года.

В четвертом туре отборочного турнира мирового первенства в Катаре-2022 сборная Украины, три предыдущих матча сыгравшая вничью, встретится на выезде с Казахстаном.

Компания Parimatch считает явным фаворитом украинскую команду. Коэффициент на победу гостей составляет 1,51, хозяев — 7,80, ничью — 4,10.

Наиболее вероятным исходом поединка букмекерам видится победа Украины со счетом 1:0 — коэффициент составляет 5,20. Наименее вероятными (коэффициент 250,0) — победы хозяев со счетом 4:3 и 4:0, ничья 4:4 и победы гостей со счетом 5:3, 6:2, 7:1 и 8:0.

Матч Казахстан — Украина состоится в среду, 1 сентября в Нур-Султане. Начало в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.