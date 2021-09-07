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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Нидерландов примет на своем поле Турцию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Луи ван Гала.

Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,35, тогда как потенциальный успех Турции оценивается показателем 9,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче обеим командам удастся забить минимум четыре мяча (ТБ 4). Этот исход оценивается коэффициентом 3,70.

Напомним, что матч Нидерланды — Турция состоится в воскресенье, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени.