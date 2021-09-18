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Мобильные приложения в последнее время стали настоящим хитом.

Магазины, автозаправки, сервисные центры – все наперебой предлагают скачать и установить мобильное приложение на смартфон пользователя. Букмекерские конторы не являются исключением. Ведущие БК стали разрабатывать и предлагать свои мобильные приложения еще в середине десятых годов, когда стало понятно, что будущее за мобильным интернетом.

Приложения для ставок на футбол очень популярны среди обладателей мобильных гаджетов по ряду объективных причин. Такое приложение специально адаптировано под работу на мобильном устройстве, оно работает быстрее, экономит трафик и заряд батареи, сохраняя при этом основной функционал сайта БК. Скачать приложение для ставок на Android можно непосредственно с сайта букмекерской конторы. Скачать подобное приложение с Play Market не получится по той простой причине, что Гугл негативно относится к различного рода азартным играм и запрещает размещение подобных приложений на своих ресурсах.

В чем преимущество мобильного приложения

Мобильное приложение — это специальная программа, которая управляет передачей данных с сервера букмекерской конторы на смартфон клиента и обратно, облекая их в соответствующую оболочку, удобную для просмотра и работы. Дистрибутив приложения «весит» несколько десятков килобайт, поэтому, скачивается быстро, а установка занимает всего несколько минут.

Скачивать мобильное приложение необходимо с официального ресурса, дабы избежать установки поддельной программы, которая может воровать информацию и деньги клиента. Лишь скачав и установив оригинальный дистрибутив, клиент может быть уверен в безопасности информации и своих денежных средств.

После того, как приложение скачано и установлено, оно готово к работе. Поскольку мобильное приложение осуществляет обмен данными с сервером БК напрямую, оно работает быстрее и не попадает под различного рода блокировки, которые могут применяться к сайту букмекерской конторы.

Критерии выбора мобильного приложения

Выбирая мобильное приложение, следует обращать внимание на следующие моменты:

Производительность – приложение должно работать быстро, но экономично. Фактор производительности имеет критическое значение при игре в лайве, когда счет идет на секунды.

Интерфейс – как известно, встречают по «одежке». Мобильное приложение должно иметь стильный дизайн, спокойные тона, не раздражающие глаз, продуманную навигацию и сохранять при этом основной функционал.

Помехоустойчивость – приложение должно стабильно работать даже при плохой связи, в условиях Интернета с невысокой скоростью.

В какой БК лучшие приложения

Лучшие приложения разработаны в наиболее популярных БК: Фонбет, Париматч, Леон, Лига Ставок, Мелбет. Ведущие БК разработали приложения для Android и iOS. Некоторые пошли еще дальше, предоставив своим клиентам возможность установки приложений на стационарные компьютеры, работающие под Windows и MacOS.

Мобильные приложения Фонбет, Олимп, Париматч являются мультиязычными, поддерживая не только иностранные языки, но и языки народов бывшего Советского Союза: белорусский, украинский, казахский, армянский и др.

Программы для анализа ставок на футбол

Кроме мобильных приложений в сети пользуются большой популярностью различного рода программы, облегчающие повседневную работу беттора. Прежде всего, это программы для анализа ставок на футбол, которые берут на себя обработку статистической информации. Сам по себе такой анализ очень важен, поскольку позволяет выявить те или иные закономерности. Но, из-за большого количества информации, делать такой анализ «вручную» крайне неэффективное занятие, требующее колоссального количества времени.

По этой причине большинство серьезных игроков пользуются теми или иными программами, которые экономят много времени и сил. Сразу следует обратить внимание на такой важный нюанс, качественные программы для анализа ставок, как правило, платные, поскольку разработка подобной программы требуют значительных затрат и знаний.

Если нет средств на покупку качественной программы, игрок может самостоятельно написать нужный алгоритм обработки информации, используя электронные таблицы Excel. Конечно, для этого нужны знания, получить которые можно самостоятельно, пройдя бесплатный элементарный курс работы с электронными таблицами.

Кращі програми для ставок на футбол

Мобільні додатки останнім часом стали справжнім хітом.

Магазини, автозаправки, сервісні центри — все навперебій пропонують завантажити і встановити мобільний додаток на смартфон користувача. Букмекерські контори не є винятком. Провідні БК стали розробляти і пропонувати свої мобільні додатки ще в середині десятих років, коли стало зрозуміло, що майбутнє за мобільним інтернетом.

Додатки для ставок на футбол дуже популярні серед власників мобільних гаджетів по ряду об'єктивних причин. Таке додаток спеціально адаптовано під роботу на мобільному пристрої, воно працює швидше, економить трафік і заряд батареї, зберігаючи при цьому основний функціонал сайту БК. Завантажити додаток для ставок на Android можна безпосередньо з сайту букмекерської контори. Завантажити подібний додаток з Play Market не вийде з тієї простої причини, що Гугл негативно ставиться до різного роду азартних ігор і забороняє розміщення подібних додатків на своїх ресурсах.

У чому перевага мобільного додатка

Мобільний додаток — це спеціальна програма, яка керує передачею даних з сервера букмекерської контори на смартфон клієнта і назад, втілюючи їх у відповідну оболонку, зручну для перегляду і роботи. Дистрибутив програми «важить» кілька десятків кілобайт, тому, викачується швидко, а установка займає всього кілька хвилин.

Завантажувати мобільний додаток необхідно з офіційного ресурсу, щоб уникнути установки підробленої програми, яка може красти інформацію і гроші клієнта. Лише скачавши і встановивши оригінальний дистрибутив, клієнт може бути впевнений у безпеці інформації і своїх грошових коштів.

Після того, як додаток завантажено і встановлено, воно готове до роботи. Оскільки мобільний додаток здійснює обмін даними з сервером БК безпосередньо, воно працює швидше і не потрапляє під різного роду блокування, які можуть застосовуватися до сайту букмекерської контори.

Критерії вибору мобільного додатка

Вибираючи мобільний додаток, слід звертати увагу на наступні моменти:

Продуктивність — програма має працювати швидко, але економічно. Фактор продуктивності має критичне значення при грі в лайв, коли рахунок йде на секунди.

Інтерфейс — як відомо, зустрічають по «одягу». Мобільний додаток повинен мати стильний дизайн, спокійні тони, не подразнюють очей, продуману навігацію і зберігати при цьому основний функціонал.

Перешкодостійкість — додаток має стабільно працювати навіть при поганому зв'язку, в умовах Інтернету з невисокою швидкістю.

В якій БК кращі програми

Кращі програми розроблені в найбільш популярних БК: Фонбет, Паріматч, Леон, Ліга Ставок, Мелбет. Провідні БК розробили програми для Android і iOS. Деякі пішли ще далі, надавши своїм клієнтам можливість установки додатків на стаціонарні комп'ютери, що працюють під Windows і MacOS.

Мобільні додатки Фонбет, Олімп, Паріматч є мультимовними, підтримуючи не тільки іноземні мови, а й мовами народів колишнього Радянського Союзу: білоруський, український, казахський, вірменський та ін.

Програми для аналізу ставок на футбол

Крім мобільних додатків в мережі користуються великою популярністю різного роду програми, що полегшують повсякденну роботу беттора. Перш за все, це програми для аналізу ставок на футбол, які беруть на себе обробку статистичної інформації. Сам по собі такий аналіз дуже важливий, оскільки дозволяє виявити ті чи інші закономірності. Але, через велику кількість інформації, робити такий аналіз «вручну» вкрай неефективне заняття, що вимагає колосальної кількості часу.

З цієї причини більшість серйозних гравців користуються тими чи іншими програмами, які економлять багато часу і сил. Відразу слід звернути увагу на такий важливий нюанс, якісні програми для аналізу ставок, як правило, платні, оскільки розробка подібної програми вимагають значних витрат і знань.

Якщо немає коштів на покупку якісної програми, гравець може самостійно написати потрібний алгоритм обробки інформації, використовуючи електронні таблиці Excel. Звичайно, для цього потрібні знання, отримати які можна самостійно, пройшовши безкоштовний елементарний курс роботи з електронними таблицями.