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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Лондонский Челси в поединке шестого тура АПЛ на своем поле примет Манчестер Сити. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке чуть больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,75, тогда как потенциальный успех команды из Манчестера оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Челси забьет в каждом из таймов. Этот исход предлагается с коэффициентом 4,00.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 14:30 по киевскому времени.