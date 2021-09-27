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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Милан на Сан-Сиро примет мадридский Атлетико.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в этой игре больше именно у команды из Испании.

На победу Атлетико можно поставит с коэффициентом 2,65. Ничью оценили в 3,20, а победу "россонери" — в 2,95.

Если вы уверены, что обе команды смогут отличиться забитыми голами, то на данный исход коэффициент 1,84 (нет — 1,96).

Поединок Милан — Атлетико состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.