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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Динамо Киев встретится с Шахтером во всеукраинском дерби, которое пройдет в рамках десятого тура УПЛ. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Динамо оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных и интересных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет удаление. Этот исход оценивается коэффициентом 2,40.

Напомним, что матч Динамо Киев — Шахтер состоится в воскресенье, 3 октября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.