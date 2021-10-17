Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома сыграет против римской Ромы.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Массимилиано Аллегри.

На победу Ювентуса предлагается коэффициент 1,94. Ничью эксперты оценили в 3,65, а победу гостей в 4,00.

Если вы уверены, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но на данный исход коэффициент 1,65 (нет — 2,23).

Матч Ювентус — Рома состоится 17 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.