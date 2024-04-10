Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У четвер, 11 квітня 2022 року, між собою зіграють Мілан і Рома в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи.

За версією букмекерів, Мілан — фаворит майбутньої гри: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога римлян — 4.95.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.60.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 2.05.

Також варіант з індивідуальним тоталом Мілана більше 1.5. Коефіцієнт — 2.03.

Третій варіант — гол Олів'є Жиру з коефіцієнтом 2.38.