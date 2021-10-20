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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов французский Лилль на своем поле примет испанскую Севилью. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Хулена Лопетеги.

Так, на победу "нервионцев" предлагается коэффициент 2,39, в то время как потенциальный успех команды Жослина Гурвеннека оценивается вероятностью в 3,30. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3,20.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что "доги" выиграют третий домашний матч кряду в рамках очной дуэли с минимальным счетом — 1:0. Этот исход оценивается коэффициентом — 7,90.

Матч Лилль — Севилья состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.