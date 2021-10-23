Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.
динамо - днепр-1, упл
23 октября 2021, 14:46
В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо примет на своем поле СК Днепр-1.
Компания Parimatch считает явным фаворитом противостояния подопечных Мирчи Луческу. Так, на победу Динамо предлагается поставить с коэффициентом 1.31. Возможный успех гостей из Днепра оценивается коэффициентом 9.40.
Ничейный же исход данного матча представлен коэффициентом 5.50.
Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество забитых мячей подопечными Игора Йовичевича. Индивидуальный тотал Днепра-1 больше 1.5 предлагается коэффициентом 4.
Матч Динамо Киев — Днепр-1 состоится в воскресение, 24 октября в 17:00.
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