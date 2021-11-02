В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль примет на своем поле мадридский Атлетико

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у команды из Англии.

Так, на победу "красных" предлагается коэффициент 1,68. Победу Атлетико оценили в 5,2, а ничейный исход — в 3,95.

Если вы уверены, что в этом поединке обе команды смогут забить, то на данный исход коэффициент 1,72 (нет — 2,11).

Напомним, матч Ливерпуль — Атлетико состоится в среду, 3 ноября на Энфилде. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.