Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа ЛЧ.
РБ Лейпциг - ПСЖ, getty images
03 ноября 2021, 13:17
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет на своем поле Пари Сен-Жермен.
Компания Parimatch с небольшим преимуществом считает фаворитом данного противостояния подопечных Почеттино. На победу вице-чемпиона Франции предлагается коэффициент 2.41. Потенциальный успех немецкой команды оценивается коэффициентом 2.75.
Ничейный исход поединка специалисты прогнозируют с вероятностью 3.80.
Любители рискованных ставок могут попытаться спрогнозировать количество забитых мячей в матче. Так, на Тотал меньше 2 предлагается коэффициент 4.60.
Матч РБ Лейпциг — ПСЖ состоится в среду, 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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