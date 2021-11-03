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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа ЛЧ.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг примет на своем поле Пари Сен-Жермен.

Компания Parimatch с небольшим преимуществом считает фаворитом данного противостояния подопечных Почеттино. На победу вице-чемпиона Франции предлагается коэффициент 2.41. Потенциальный успех немецкой команды оценивается коэффициентом 2.75.

Ничейный исход поединка специалисты прогнозируют с вероятностью 3.80.

Любители рискованных ставок могут попытаться спрогнозировать количество забитых мячей в матче. Так, на Тотал меньше 2 предлагается коэффициент 4.60.

Матч РБ Лейпциг — ПСЖ состоится в среду, 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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