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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

В рамках поединка 12 тура немецкой Бундеслиги Аугсбург на своем поле примет мюнхенскую Баварию. Компания Parimatch считает, шансов добыть три очка в данном противостоянии больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1.19. На ничью предлагают коэффициент 8,00, а в победу Аугсбурга оценили в 13,50.

Если вы уверены, что в матче не будет забитых голов, то можете поставить с коэффициентом — 30.00.

Матч Аугсбург — Бавария состоится в пятницу, 19 ноября и начнется в 21:30 по киевскому времени.