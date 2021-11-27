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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Испании.

Вильярреал примет на своем поле Барселону в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке равны у обеих команд.

Так, на победу Вильярреала предлагается коэффициент 2,70, тогда как потенциальный успех Барселоны оценивается показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что финальный свисток зафиксирует ничью, при этом обе команды забьют. Этот исход оценивается коэффициентом 4,40.

Напомним, что матч Вильярреал — Барселона состоится в сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.