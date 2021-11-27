Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.
Челси - Манчестер Юнайтед, getty images
27 ноября 2021, 20:26
В рамках 13 тура английской Премьер-лиги Челси в домашних стенах сыграет против Манчестер Юнайтед.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у команды Томаса Тухеля.
Так, на победу Челси можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничью оценили в 4,30, а победу Манчестер Юнайтед в 6,00.
Если вы уверены, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, то на данный исход коэффициент 1,80 (Нет — 2,02).
Матч Челси — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 28 ноября в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.