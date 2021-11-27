Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В рамках 13 тура английской Премьер-лиги Челси в домашних стенах сыграет против Манчестер Юнайтед.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у команды Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничью оценили в 4,30, а победу Манчестер Юнайтед в 6,00.

Если вы уверены, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, то на данный исход коэффициент 1,80 (Нет — 2,02).

Матч Челси — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 28 ноября в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.