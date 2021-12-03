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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В рамках пятнадцатого тура Английской Премьер-Лиги Челси на выезде сыграет с Вест Хэмом в лондонском дерби.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1.85, в то время как потенциальный успех "молотобойцев" оценивается показателем 4.70.

Ничейный исход противостояния можно спрогнозировать с коэффициентом 3.55.

Любители рискованных ставок могут предположить результативный матч в исполнении двух коллективов — тотал больше 4 оценивается показателем 6.40.

Матч Вест Хэм — Челси состоится в субботу, 4 декабря в 14:30 по киевскому времени.