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Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Порту и Атлетико проведут решающий матч в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch отдает незначительное преимущество португальскому клубу.

Так, коэффициент на победу Порту составляет 2,65. Победа Атлетико оценивается коэффициентом 2,75. Шансы на ничью составляет 3,35.

Любителям нестандартных прогнозов можно предложить гол защитника "драконов" Пепе с коэффициентом 15.

Матч Порту – Атлетико состоится на Драгау во вторник, 7 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.