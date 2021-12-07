Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария дома сыграет против каталонской Барселоны.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у немецкого клуба.

Так, на победу мюнхенцев предлагается коэффициент 1,65. Ничью эксперты оценили в 4,80, а победу "сине-гранатовых" в 4,50.

Если вы уверены, что обе команды в данном противостоянии смогут забить, то на данный исход предлагается коэффициент 1,45 (нет — 2,75).

Матч Бавария — Барселона состоится в среду, 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция данного поединка.