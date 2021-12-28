Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 20 тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле примет Брайтон. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" можно поставить с коэффициентом 1,41. На ничью предлагается коэффициент 4,60, а на победу Брайтона — 9,10.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить в матче, то можете поставить с коэффициентом — 2,12.

Поединок Челси — Брайтон состоится завтра, 29 декабря и начнется в 21:30 по киевскому времени.