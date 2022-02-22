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Легендарне підписання.

БК Mostbet з гордістю оголошує про початок співробітництва з легендою світового футболу, одним з кращих італійських гравців, чемпіоном світу і володарем золотої бутси UEFA — Франческо Тотті.

Футболіст став амбасадором амбіційної БК у країнах СНГ, Турції, Індії, Бангладеш, Пакистані, Перу, Чехії, Польщі, Португалії і Бразилії. Новоспечені партнери вже приготували багато спільних рекламних активностей на 2022 рік.

Тотті – жива легенда футболу, найвідоміший гравець і капітан AS Roma в історії клубу, чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії, лауреат багатьох футбольних нагород, серед яких Золота бутса 2007 і Золота нога, відбиток якої назавжди вписано у футбольну алею слави на королівській набережній Монако.

Офіційний представник Mostbet:

"Ми пишаємося, що спортсмен такого масштабу став частиною нашої команди. Тотті — футболіст найвищого рівня, він уособлює собою стабільність і відданість своїй справі. У нашій роботі ми також керуємося цими принципами, і новий контракт має це підкреслити."



Франческо Тотті:

"Я з великим задоволенням вирушаю у нову подорож разом з Mostbet. Сподіваюсь, що це співробітництво дозволить мені підтримувати зв'язок з ще більшою кількістю футбольних фанатів в усьому світі."

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