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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль прийме на своєму полі іспанський Вільярреал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Юргена Клоппа.

Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,32, тоді як потенційний успіх Вільярреалу оцінюється показником 10,00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6,20.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "червоних" дорівнюють 1,14, а успіх "жовтої субмарини" оцінили 6,29.

Нагадаємо, перший матч Ліверпуль — Вільярреал відбудеться 27 квітня, о 22:00.