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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру чемпіонату Італії.

У рамках 37-го туру італійської Серії А Ювентус прийме на своєму полі Лаціо. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Макса Аллегрі.

Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3,15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,50.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що форвард римлян Чіро Іммобіле заб'є гол. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,50.

Нагадаємо, матч Ювентус — Лаціо відбудеться сьогодні, 16 травня, о 21:45.