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Ювентус — Лаціо, getty images
16 травня 2022, 10:30
У рамках 37-го туру італійської Серії А Ювентус прийме на своєму полі Лаціо. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Макса Аллегрі.
Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3,15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.
Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що форвард римлян Чіро Іммобіле заб'є гол. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 2,50.
Нагадаємо, матч Ювентус — Лаціо відбудеться сьогодні, 16 травня, о 21:45.