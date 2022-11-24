Футбол — відомий на всіх континентах, мільйони людей займаються нею професійно. Грати в футбол намагався, мабуть, кожен другий житель нашої планети. Тим не менш, футбол настільки різноманітний, наскільки велика його популярність.

Крім класичного всім відомого футболу, існують його модифікації, придумані в різних країнах. Так, у футбол можна грати:

- на полі із трав'яним покриттям (класичний варіант);

- на пляжі (пляжний міні-футбол);

- катаючись на велосипеді (так званий велобол);

- використовуючи мотоцикл (мотобол).

Широкою популярністю раніше користувалася настільна версія цієї гри. Керування фігурками футболістів у якій здійснювалося за допомогою металевих стрижнів з ручками. Інша її назва – кікер, а кожен із двох учасників грає за всю команду. В деяких віртуальних казино типу elslotswin.com, можна знайти модифікацію футболу.

Людська фантазія пішла далі і були придумані екзотичні версії класичного футболу. Наприклад, Jorkyball, який є популярним в азіатських країнах. Кожна команда складається з двох осіб, а сама гра проходить на просторі, обмеженому прозорим паралелепіпедом.

Батьківщиною болотного футболу є Фінляндія. Ця гра мало чим відрізняється від класичної, крім того, що влаштовується на заболоченій місцевості, а всі штрафні удари виконуються виключно руками.

Багатьом відомі ігри:

- Міні-футбол або футзал,

- волейбол.

Не кожен знає, що завдяки їм було вигадано футволів – гра-гібрид, що поєднує правила двох ігор. Перекидати м'яч через сітку потрібно лише ногами.

Існує гра, в якій кожна з команд складається з 27 учасників. Називається вона флорентійським кальчо. Відмінність її полягає в тому, що вона містить елементи і регбі, і звичайного футболу.

Австралійський футбол – гра популярна на однойменному континенті, що відрізняється оригінальними правилами. Команди складаються з 18 гравців. Зустріч проходить на полі овальної форми і не переривається навіть у разі травмування будь-кого з учасників гри.

Цікаві факти:

Історія класичного футболу багата на численні факти, деякі з яких будуть цікаві навіть не фанатам цього виду спорту.

- Стадіон Першого Травня у північно-корейському Пхеньяні вважається найбільшим у світі та вміщує 150 000 глядачів.

- Удар із найбільшою зафіксованою швидкістю польоту м'яча в історії футболу – близько 201 км/год – був зроблений нападником Лукашем Подольськи.

- Англійський клуб Шеффілд є на даний момент найстарішим із усіх існуючих. Дата його заснування – 1857 рік.

- Гол супернику, який забив воротар, було зафіксовано у 2013 році під час проведення Чемпіонату Англії. Удар голкіпера Асміра Беговича змусив м'яч пролетіти через усе поле та влучити у ворота команди супротивника.

- Рекорд польоту м'яча становив 91,9 метра.

Наявність таких фактів доводить, що футбол – поняття набагато ширше, ніж просто змагання двох команд. Якщо з'являються нові його різновиди, а історія зберігає не тільки видатні, а й курйозні факти, значить, цей вид спорту не вичерпав весь свій потенціал і ще довгий час приноситиме задоволення як фанатам, так і просто любителям.