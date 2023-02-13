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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цей футбольний тиждень буде унікальним для початку 2023 року, оскільки нарешті відбудеться повернення міжнародних європейських матчів на клубному рівні в усіх трьох єврокубкових змаганнях.

Проте керівництво англійської Прем’єр-ліги не бажає рахуватись зі спробами УЄФА повністю захопити глядацьку увагу, тож готує для нас дійсно чемпіонський двобій уже посеред лютого.

ПСЖ — Баварія

Вівторок, 14 лютого, 22:00. Стадіон Парк де Пренс (Париж, Франція)

Жеребкування першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, що відбулось незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, виявилось напрочуд безжальним.

Отримати пару команд рівня французького Парі Сен-Жермен та мюнхенської Баварії вже на першому кроці турнірної сітки виглядає якимось знущанням, оскільки неначе вчора ці два клуби розігрували поміж собою "постковідний" Кубок чемпіонів, а цього сезону палко прагнуть додати до потенційних чергових внутрішніх нагород ще й блискучий трофей.

Ось тільки в якому стані будуть команди Крістофа Галтьє та Юліана Нагельсманна підходити навіть до першої гри — передбачити дійсно важко.

"Червоно-сині" програли в двох поспіль зустрічах, що для, поки що, короткотривалої каденції французького керманича в клубі взагалі є якоюсь дивиною. Особливо, якщо зважати на те, що ці дві поразки відбулись на Велодромі проти Марселя (1:2), де команда не програвала з 2011 року, а також на Стад Луї II проти Монако (1:3), який у підсумку ще ближче підібрався до столичного колективу.

Як підсумок, ПСЖ уже не матиме Кубку Франції в своєму музеї зразка цього сезону, а позиції Галтьє на тренерському містку тепер не виглядають настільки ж непохитними, як на старті сезону, коли команді вдавалось перемагати затяжними серіями.

Що ж до Баварії та долі її головного тренера, то тут ситуація ще більш цікава. Нагельсманн пішов на відкритий конфлікт із капітаном Мануелем Ноєром, поки той відновлюється від так до кінця й незрозумілого випадку з переломом під час катання на лижах, виставивши за двері тренера воротарів, який тісно потоваришував із основним кіпером мюнхенців.

У чемпіонаті в команди також були певні проблеми після відновлення клубного сезону, коли нічия з рахунком 1:1 стала наче лайливим виразом серед уболівальників, а конкуренти на цьому тлі виключно набирали оберти. А тут ще й ПСЖ почав каламутити воду заявами про нібито травми в Мессі та Мбаппе перед першою грою, щодо яких Нагельсманн одразу мав сумніви та був цілком правий. Обидва у заявці на гру.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна становить 2,48, імовірність нічиєї оцінюється в 3,83, а успіх ПСЖ — у 2,74.

Арсенал — Манчестер Сіті

Середа, 15 лютого, 21:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Протистояння Боруссії з Дортмунда проти Челсі, чи гра Брюгге проти Бенфіки. У керівництві англійської Прем’єр-ліги подивились мимоволі на розклад матчів Ліги чемпіонів УЄФА в середу, і одразу ж втулили перед ними свою головну страву першого кола.

Хоча за календарем уже неначе й триває середина лютого. Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті своєчасно не зіграли свою зустріч на Емірейтс, яку чекали ще тоді, наприкінці жовтня, а зараз будуть надолужувати у вільний від участі в єврокубках час. Немає жодних сумнівів, що ця дуель матиме характер чемпіонської, нехай у "канонірів" і після її завершення, незважаючи на підсумковий рахунок, залишатиметься ще один матч у запасі.

Проте три очки дистанції між командами — це ніщо, якщо зважати на кількість матчів, що залишилась до завершення сезону. Утім, підопічні Мікеля Артети самі призвели до того, що комфортний відрив від переслідувачів раптово став не таким уже й жахаючим.

При всій повазі до Евертона (0:1) та Брентфорда (1:1), але лідер турнірної таблиці, за доволі вільного графіку, мав би обігравати одного з аутсайдерів та міцного середняка відповідно. Але вийшло здобути лише один бал, і тому ще пощастило Арсеналу, що Сіті поступився Тоттенгему (0:1), а не то б за підсумком прийдешньої зустрічі в нас би міг з’явитись ще й новий одноосібний лідер у турнірній таблиці.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 2,48, імовірність нічиєї оцінюється в 3,57, а успіх Арсенала — у 2,96.

Барселона — Манчестер Юнайтед

Четвер, 16 лютого, 19:45. Стадіон Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

Навіть для фанатів із порівняно невеликим стажем почути новину про те, що каталонська Барселона та англійський Манчестер Юнайтед будуть зустрічатись поміж собою на попередньому раунді плей-оф другого за вагою єврокубкового змагання за підсумком жеребкування було доволі дивно.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА та гол головою від Ліонеля Мессі — ось і все, із чим дійсно хочуть асоціювати фанати цих команд двобій між величними європейськими клубами, проте наразі ситуація склалась така, що першу половину сезону команди Хаві та Еріка тен Гага провели так, як провели.

Десь не розрахували баланс сил поміж міжнародними та внутрішніми змаганнями, і ось, маєш собі участь посеред лютого в турнірі, який раніше вважався чимось недоречним. Проте зараз склад учасників плей-оф Ліги Європи такий, що протистояння тих самих Брюгге та Бенфіки в Лізі чемпіонів на його тлі викликає питання.

Вочевидь, це підвищує статус переможця турніру, а тим паче за тих умов, що ні Барса, ані Юнайтед, уже давно не тішили своїх фанатів міжнародними здобутками.

"Червоні дияволи" взагалі й досі тримаються в усіх чотирьох внутрішніх змаганнях в цьому сезоні на належному рівні, тоді як команда Хаві має за плечима перемогу в Суперкубку Іспанії, продовжує гонитву за кубком країни та очолює чемпіонські перегони з божевільним відривом від Реала в 11 очок.

До речі, Юнайтед відстає від Сіті та Арсенала та два та п’ять очок відповідно, тому має певний інтерес і в грі поміж конкурентами напередодні свого виїзду на Камп Ноу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,73, імовірність нічиєї оцінюється в 4,06, а успіх Манчестер Юнайтед — у 4,67.

Шахтар — Ренн

Четвер, 16 лютого, 19:45. Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща)

Питання виходу українських команд із зимової павзи одразу на міжнародні протистояння завжди є доволі болючим, оскільки, здебільшого, суперники вже встигли награти чимало матчів на внутрішній арені, тож їхня перевага в ігровому тонусі не викликає жодних запитань.

Донецький Шахтар забезпечив собі участь у весняній частині єврокубків за підсумком виступів у складній групі Ліги чемпіонів УЄФА з мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпциг та шотландським Селтіком у складі, тож навряд чи команду Ігора Йовічевіча злякав французький Ренн, коли "гірники" потрапили на нього за підсумками жеребкування.

Куди більше Шахтар зараз переймається відходом нападника Михайла Мудрика до лондонського Челсі, оскільки навіть 100 млн євро в перспективі в кишені не дають можливості запросити до українського футболу сьогодення якісної заміни для втраченого футболіста.

"Гірники" тільки-но намагаються призвичаїтись до гри без Мудрика, і в підсумку виграли лише один із п’яти контрольних матчів на тренувальних зборах у Туреччині. І якби Ренн підходив до цього протистояння з формою, що він мав, коли не залишав шансів київському Динамо в своїй групі Ліги Європи восени, то перспективи в українського колективу були в такі-собі.

Проте зараз команда Бруно Женезіо програла в п’яти матчах із останніх семи, утратила абсолютно ключового гравця Мартена Тер’є до кінця сезону через травму та показує доволі блідий футбол, навіть незважаючи на безумовно талановитий та пристрасний молодий склад.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ренн. Коефіцієнт на перемогу команди Бруно Женезіо становить 2,20, імовірність нічиєї оцінюється в 3,46, а успіх Шахтаря — у 3,44.