У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1).

Збірна Франції завдяки цьому результату гарантувала собі вихід в наступну частину змагань. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. 7 ТУР

 
НІДЕРЛАНДИ
12
ФРАНЦІЯ
ГОЛИ
 83’ Гартман Мбаппе 7’ 
  Мбаппе 53’ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 29’ Веерман Чуамені 90+4 
 51’ Думфріс Мбаппе 90+5 
 

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що команди оформлять тотал більше ніж 2,5 з коефіцієнтом — 2,03. Зіграла. Як і подія "Франція фора (0)". На це пропонувався показник 1,73. 

А от ставка для тих, хто любить ризикувати -  "Червона картка — так" з коефіцієнтом 4,95 — ні.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до Євро-2024 між Нідерландами та Францією.