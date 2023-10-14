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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1).

Збірна Франції завдяки цьому результату гарантувала собі вихід в наступну частину змагань. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ. 7 ТУР

ГОЛИ 83’ Гартман Мбаппе 7’ Мбаппе 53’ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 29’ Веерман Чуамені 90 +4 ’ 51’ Думфріс Мбаппе 90 +5 ’

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що команди оформлять тотал більше ніж 2,5 з коефіцієнтом — 2,03. Зіграла. Як і подія "Франція фора (0)". На це пропонувався показник 1,73.

А от ставка для тих, хто любить ризикувати - "Червона картка — так" з коефіцієнтом 4,95 — ні.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до Євро-2024 між Нідерландами та Францією.