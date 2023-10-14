До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.
Нідерланди — Франція, getty images
14 жовтня 2023, 11:25
У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Франції в гостях обіграла Нідерланди (2:1).
Збірна Франції завдяки цьому результату гарантувала собі вихід в наступну частину змагань. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.
Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що команди оформлять тотал більше ніж 2,5 з коефіцієнтом — 2,03. Зіграла. Як і подія "Франція фора (0)". На це пропонувався показник 1,73.
А от ставка для тих, хто любить ризикувати - "Червона картка — так" з коефіцієнтом 4,95 — ні.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору до Євро-2024 між Нідерландами та Францією.