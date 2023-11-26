Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 14 туру іспанської Ла Ліги.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі прийме Атлетік.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Жирони: вона оцінюється коефіцієнтом 2.34, а перемога гостей – 3.00.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Тож на що ставити?

Ми віримо в Жирону, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" – "ні". Коефіцієнт – 2.44. Віримо, що господарі заб'ють та не пропустять.

Також пропонуємо варіант із голом Артема Довбика. Коефіцієнт 2.20. Гарний варіант, чи не так?

Наприкінці також пропонуємо банальну ставку — перемога Жирони. Коефіцієнт вже згадувався вище – 2.34.

Матч Жирона – Атлетік відбудеться 27 листопада о 22:00 за київським часом.