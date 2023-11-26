Дізнайся, на що можна поставити у грі 14 туру іспанської Ла Ліги.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
26 листопада 2023, 20:24
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі прийме Атлетік.
За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Жирони: вона оцінюється коефіцієнтом 2.34, а перемога гостей – 3.00.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.
Тож на що ставити?
Ми віримо в Жирону, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" – "ні". Коефіцієнт – 2.44. Віримо, що господарі заб'ють та не пропустять.
Також пропонуємо варіант із голом Артема Довбика. Коефіцієнт 2.20. Гарний варіант, чи не так?
Наприкінці також пропонуємо банальну ставку — перемога Жирони. Коефіцієнт вже згадувався вище – 2.34.
Матч Жирона – Атлетік відбудеться 27 листопада о 22:00 за київським часом.