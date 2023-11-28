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Football.ua пропонує вашій увазі цікаві букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Антверпена на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі.

В першій грі донеччани видали дивовижний камбек, програючи з рахунком 0:2.

Шахтар — Антверпен: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Пропонуємо вашій увазі шанси гравців Шахтаря відносно супротивників з бельгійської команди відзначитись забитим голом.

В битві нападників команд зіткнулись Данило Сікан та Вінсент Янссен. Трохи більша перевага надається українцю. На те, що він заб'є більше досвідченого візаві можна поставити з показником 4. На перемогу нідерландця в дуелі — 4,35. На те, що гравці заб'ють порівну — 1,65.

В іншому протиборстві змагаються Георгій Судаков та Мішель-Анж Баліквіша. На українця дається 5,3, на його опонента — 5,7, а на нічию — 1,4.

Ще один небезпечний гравець Шахтаря, Олександр Зубков, зіставляється з Джорджем Іленіхеною. На вінгера "гірників" можна поставити з показником 4,7, на Іленіхену — 5,1, тоді як нічия оцінюється коефіцієнтом 1,45.

Також букмекери допускають, що голом може відзначитись Невертон. Бразильського вінгера поставили в дуель до Вінсента Янссена. На перемогу бразильця за голами дають коефіцієнт 4,65, тоді як на Янссена — 4,3. Нічийний результат оцінюється показником 1,55.

Нагадаємо, матч Шахтар – Антверпен відбудеться вже завтра, 28 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.