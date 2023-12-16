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Football.ua розповідає, кого експерти очкують у фіналі головного єврокубкового турніру.

Останній груповий етап Ліги чемпіонів у звичному для нас форматі завершився. Тепер остаточно відомі 16 команд які розіграють між собою трофей головного клубного турніру Старого світу.

Football.ua вивчив котирування на фіналістів Ліги чемпіонів та пропонує їх до вашої уваги.

Цілком очікувано, що найвищі шанси на вихід у фінал у чинного переможця — Манчестер Сіті. Коефіцієнт на "містян" складає 2,0. Другий найменший показник у Баварії — 2,5. Команд Томаса Тухеля тепер має Гаррі Кейна та може далеко зайти.

Замикає трійку найбільш очікуваних фіналістів поточного розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал. На команду Андрія Луніна можна поставити з показником 2,9.

Цілком вірогідно, що після жеребкування шанси команд можуть змінитись, але саме ці три команди виглядають фаворитами поточного розіграшу.

Які шанси в інших команд?

Також доволі хороші шанси має Арсенал. Вихід "канонірів" у фінал оцінюють коефіцієнтом 3,8. Але чи готова команда Мікеля Артети боротися за перемогу у двох турнірах та чи не віддасть перевагу АПЛ?

Далі йдуть Барселона та ПСЖ — команди з гучним ім'ям, але які не підтверджують його стабільною грою. На вихід каталонців та парижан у фінал можна поставити з показником 6,5. Якщо команда Луїса Енріке грала дуже непогано, але не могла втілити свою перевагу на полі у голи, то Барселона виглядає дуже вразливою і цілком можливо, що її подорож в Лізі чемпіонів завершиться вже на першому серйозному супротивникові.

Поява наступних команд у фіналі буде вважатись невеликою сенсацією, але їх затяті фанати вірять в успіх. На прохід у фінал Атлетіко, Інтера та Боруссії Д можна поставити з показником 9,5, 10 та 12 відповідно. Дієго Сімеоне вже виводив мадридців у фінал, як і Сімоне Індзагі, але чи вдасться зробити це знов?

Найменші шанси потрапити у фінал у Копенгагена. На данську команду дають коефіцієнт 80. Не сильно краще ситуація в ПСВ та Лаціо — на них показник складає 60. Трохи кращі справи в Наполі, РБ Лейпциг, Реала Сосьєдад та Порту — 16, 19, 24, 31 відповідно. Якщо хтось з цих команд дістанеться навіть півфіналу, це вже буде велике здивування, але ми ж й любимо футбол за такі сюрпризи.