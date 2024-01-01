Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найцікавіші поєдинки цього тижня.

Перший тиждень 2024 року порадує цікавими поєдинками. Зокрема, сьогоднішня битва Ліверпуля та Ньюкасла на Енфілді в рамках АПЛ, через день Артем Довбик зіграє проти Атлетіко, яке цікавиться можливістю придбати українського форварда. А в кінці тижня Рома гратиме з Аталантою в Серії А, а Арсенал спробує вибити Ліверпуль з Кубка Англії.

Ліверпуль — Ньюкасл

Понеділок, 1 січня, 22:00. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Передостанній матч цьогорічного "боксінг дей" в Англії. 2 січня новорічне божевілля закриють матчем Вест Гем. Після цього англійська Прем'єр-Ліга піде на двотижневу перерву.

В перший день нового року лідер чемпіонату Ліверпуль прийматиме Ньюкасл. В першому колі поєдинок між цими командами вийшов напрочуд драматичним. Ліверпуль пропустив в дебюті матчу, а згодом і взагалі залишився в меншості після видалення ван Дейка.

Мерсисайдці терпіли майже весь поєдинок, не створюючи гострих моментів біля воріт суперників. Наприкінці матчу на поле вийшов Нуньєс та двома влучними ударами нокаутував суперника. Ліверпуль тоді переміг — 2:1.

Сьогодні команди підходять до матчу в різній формі. Ліверпуль на вершині турнірної таблиці, а Ньюкасл переживає екватор чемпіонату на дев'ятій сходинці. Крім того, у "сорок" переповнений лазарет. Втім, Ліверпуль також втратив ключових виконавців, але справно бере очки в матчах, яких зобов'язаний це робити, на відмінну від Ньюкасла, який програв 4 рази в останніх 5 матчах. 2023 рік "сороки" закінчити поразками від Лутона та Ноттінгема.

Ліверпуль, як і належить лідеру чемпіонату, програв лише раз в цьому сезоні. Тому Pinnacle вважає, що лідером протистояння є саме мерсисайдська команда. Коефіцієнт на перемогу "червоних" становить 1,58, імовірність нічиєї оцінюється в 5.16, а успіх "сорок" — 6.62.

Жирона — Атлетіко

Середа, 3 січня, 22:30. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія)

У 19-му турі Ла Ліги зустрінуться друга та третя команди чемпіонату, яких розділяють сім очок в турнірній таблиці.

Точно зіграє Артем Довбик, на відмінну від Віктора Циганкова, який продовжує відновлюватись після травми. Цікаво, що Довбик зіграє проти команди, яка активно цікавиться придбанням українського форварда.

Українець провів дуже вдалий грудень, відзначившись чотирма голами в чотирьох матчах чемпіонату. В бомбардирських перегонах він поступається лише Майоралю з Хетафе та Беллінгему з Реала.

Жирона поступається Реалу в таблиці лише за додатковими показниками, а могла одноосібно очолювати чемпіонат, якби не осічка в матчі з Бетісом. Тим часом Атлетіко забуксував у грудні — команда Чоло Сімеоне програла двічі в останніх п'яти матчів. Поки що не можна назвати "матрацників" претендентом на чемпіонство.

Власне, Атлетіко не є фаворитом навіть в матчі на Естадіо Мунісіпаль. Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є каталонська команда. Коефіцієнт на перемогу Довбика і КО становить 2.55, імовірність нічиєї оцінюється в 3.58, а успіх "матрацників" — 2.76.



Рома — Аталанта

Неділя, 7 січня, 21:45. Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

В боротьбі на топ-4 Серії А зійдуться сьома і шоста команди поточної першості. Рома прийматиме Аталанту на Стадіо Олімпіко.

Римляни відстають від "бергамасків" на одне очко, і в разі перемоги суттєво поліпшать свої шанси на потрапляння в зону Ліги чемпіонів.

Обидві команди демонструють нестабільні результати. Зокрема, Аталанта може без шансів програти Торіно, а через тиждень здолати Мілан.

Рома тим часом проходить важкий відрізок в календарі. Команда Жозе Моурінью за останні п'ять тижнів зіграла внічию з Фіорентиною, програла Болоньї та Ювентусу та обіграла чинного чемпіона країни Наполі.

В битві на Стадіо Олімпіко компанія Pinnacle віддає перевагу Ромі. Перемога "вовків" оцінюється коефіцієнтом 2.45, нічия в матчі — 3.18, а перемога Аталанти — 3.17.

Арсенал — Ліверпуль

Неділя, 7 січня, 18:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

В 1/32 фіналу Кубка Англії Арсенал прийматиме Ліверпуль. "Каноніри" забуксували в чемпіонаті, здобувши лише 1 очко в останніх трьох матчах. Деякі вболівальники та експерти вже викреслили лондонців із боротьби за чемпіонство. Проте Кубок Англії — це геть інший турнір. І якщо команда Артети здолає принципового суперника, то не лише поліпшить настрій перед другою частиною сезону, а й доведе скептикам, що спроможна долати труднощі.

Досі свіжі в пам'яті події останнього матчі між цими командами в чемпіонаті. На Енфілді Ліверпуль і Арсенал розписали "мирову" — 1:1, після якої шквал критики обвалився на нашого Олександра Зінченка. Проте поки невідомо, чи зіграє українець проти "червоних" в неділю. В понеділок Сашко пройде медогляд, після якого лікарі зрозуміють серйозності пошкодження.