Рейтинг букмекерів

Зібрали для вас букмекерські котирування на перехід півзахисника в іноземний клуб.

Віталій Буяльський багато років віддав київському Динамо та приніс дуже багато користі своєму рідному клубу. Півзахисник цілком заслужив пограти в іноземному клубі, але якщо й робити такий перехід, то саме зараз. Буяльському вже 31 рік і зовсім незабаром його кар'єра піде на спад.

Втім, досвідчений Сергій Сидорчук зміг знайти собі клуб в Європі, хоч це й скромний аутсайдер чемпіонату Бельгії. В Буяльського попереду ще декілька років на хорошу рівні, тому на нього повинен бути попит серед клубів середньої ланки.

Враховую вік та досвід, він цілком може бути цікавий турецьким клубам. Так само вважають й букмекери, даючи на його перехід до Фенербахче коефіцієнт 3. На трансфер в Бешикташ можна поставити з показником 5. Є в цьому списку й ще один представник Туреччини — Трабзонспор. Якщо не буде нових проблем з фінансовим фейр-плей, то Буяльський може стати одним з лідерів цього клубу, а поставити на перехід можна з коефіцієнтом 10. Такий же показник й на трансфер у Гоффенгайм.

І це не єдина німецька команда в переліку. Вважається, що Віталій Буяльський може бути цікавий ще двом представникам Бундесліги — Вольфсбургу та Боруссії М. На кожен з цих варіантів можна поставити та примножити свої гроші у 15 разів у випадку успіху.

Ще одним вірогідним чемпіонатом для продовження кар'єри у Буяльського є Серія А. Його перехід у Лаціо оцінюється коефіцієнтом 20.

Для тих, хто готовий ризикнути, пропонується можливість поставити на трансфер до Китаю — 100 та Хорватії — 250.

Пишіть в коментарях свої думки, який клуб стане наступним в кар'єрі Віталія Буяльського?