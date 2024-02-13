Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 14 лютого, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться ПСЖ та Реал Сосьєдад.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Луїса Енріке. Так на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як успіх Сосьєдада оцінюється показником – 6.00.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 3.89.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом є ставка "ПСЖ переможе" з коефіцієнтом 1.66.

Також можна поставити на те, що "Сосьєдад заб'є, але матч виграє ПСЖ" з коефіцієнтом 3:59.

Насамкінець можна поставити на те, що автором одного з голів буде нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе з коефіцієнтом 1.89.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Реал Сосьєдад відбудеться у середу, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.