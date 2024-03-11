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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На нас очікує черговий насичений футбольний тиждень, який скоріше буде схожий на останній ривок перед початком міжнародної павзи. Тож готуємось до запальних єврокубкових вечорів за допомоги гри на Стемфорд Бридж, у якій, можливо, ми побачимо Михайла Мудрика.

Челсі — Ньюкасл

Понеділок, 11 березня, 22:00. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Поступово наближаємося до фінальної частини сезону АПЛ, а лондонський Челсі й досі перебуває в невизначеній позиції. Команда Маурісіо Почеттіно дуже хоче потрапити до бодай-якихось єврокубкових змагань на наступний рік, проте з одинадцятого місця в турнірній таблиці з цим завданням точно неможливо буде впоратись. Тим паче, що Кубок ліги "сині" вже програли Ліверпулю на Вемблі.

Але попереду "пенсіонерів" іде Ньюкасл, двобою проти якого й буде присвячено пізній вечір понеділка. Якщо Челсі перемагає вдома, то дистанція скоротиться до одного залікового балу й це вже зовсім інший вимір для розмови. Але якщо програє… Тоді, напевно, можна ставити хрест на цій кампаніїта догравати решту чемпіонату так само, як і в минулому році. Та чи пробачить за таке керівництво?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Маурісіо Почеттіно становить 1,97, імовірність нічиєї оцінюється в 4,09, а успіх Ньюкасла — у 3,55.

Арсенал — Порту (перший матч – 0:1)

Вівторок, 12 березня, 22:00. Стадіо Емірейтс (Лондон, Англія)

Лондонський Арсенал очолив чемпіонські перегони в АПЛ за підсумком минулих вихідних, тоді як у Лізі чемпіонів УЄФА для команди Мікеля Артети ситуація має вигляд, що інтригує. Не катастрофа, а скоріше незручності, які були викликані поразкою в першій грі на Драгау проти Порту. Але що таке той один пропущений м’яч для найкращої команди Англії за результативністю в цьому сезоні, якщо вона стабільно кладе по 2+ за гру й не дуже-то й хоче зупинятись на цьому.

Але Порту — це завжди буде Порту. Проте сила "драконів", передусім, покладається на рідні трибуни, чому прикладом була ще й нещодавня гра проти лісабонської Бенфіки. Анатолія Трубіна скривдили аж п’ять разів, тотальний розгром, і при цьому команда Сержіу Консейсау неначе й не напружувалась (5:0). Чи можна щось узяти з того досвіду для гри проти Арсенала? Радше ні, бо це просто різні планети за рівнем майстерності. Тож очікуємо на класичну португальську посуху, яку намагатиметься посунути з власної географічної широти гольова британська злива. Хоча є ще фактор Галено, і це має загрозливий вигляд для "канонірів".

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,22, імовірність нічиєї оцінюється в 6,53, а успіх Порту — у 13,88.

Барселона — Наполі (перший матч – 1:1)

Вівторок, 12 березня, 22:00. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)

Каталонська Барселона однією з перших відчула на собі дію магічних ліків, які прописав для неаполітанського Наполі італійський фахівець Франческо Кальцона. У першому матчі команди зіграли внічию, але там мав місце фактор домашнього поля для "Партенопеї" й можна стверджувати, що вони скористались ним не на повну. Цього ж разу "блаугранас" мають показати, як правильно це робити, та чи вдасться їм це.

Барселона проводить дуже важку кампанію цього року, і оскільки вже всі в курсі, що Хаві залишить клуб наприкінці сезону, то й виступи в каталонців виходять неначе ті емоційні гірки. Наче й намагаються спочатку боротись за тренера, але, якщо щось іде не за планом, ентузіазм швидко розвіюється. Проте Барса — це Барса, і завжди нею залишатиметься. Тим паче на власному полі, бо повертатись на Камп Ноу без значних здобутків — це взагалі вже не в які рамки. Але й Наполі неначе переживає друге народження, тож буде гаряче.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,78, а успіх Наполі — у 4,04.

Атлетіко — Інтер (перший матч – 0:1)

Среда, 13 березня, 22:00. Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

Міланський Інтер на власному полі переміг у першій грі — цей підсумок був очікуваним для команди Сімоне Індзагі, яка цього сезону, і тут немає чого соромитись, просто на рівень вище, аніж увесь її домашній чемпіонат. Інша планета. І оскільки в Серії A питань щодо чемпіонства вже майже не виникає, хоча ще бозна-скільки грати й усілякі події можуть мати місце, то логічним постає питання: "А що далі?".

Минулого року Інтер грав у фіналі проти Манчестер Сіті та поступився. Чи відповідає поточний стан "змій" такому ж високому рівню? Та тут як би вони не перевершують самі себе торішніх, тож усе дуже серйозно. І навпроти цієї машини стоїть мадридський Атлетіко під керівництвом Дієго Сімоне та бажанням відігратись на власному полі. Але з трьома перемогами в останніх десяти зустрічах про це наразі можна тільки обережно мріяти.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,60, імовірність нічиєї оцінюється в 3,22, а успіх Атлетіко — у 2,96.