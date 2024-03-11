Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.
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11 березня 2024, 16:36
На нас очікує черговий насичений футбольний тиждень, який скоріше буде схожий на останній ривок перед початком міжнародної павзи. Тож готуємось до запальних єврокубкових вечорів за допомоги гри на Стемфорд Бридж, у якій, можливо, ми побачимо Михайла Мудрика.
Челсі — Ньюкасл
Понеділок, 11 березня, 22:00. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)
Поступово наближаємося до фінальної частини сезону АПЛ, а лондонський Челсі й досі перебуває в невизначеній позиції. Команда Маурісіо Почеттіно дуже хоче потрапити до бодай-якихось єврокубкових змагань на наступний рік, проте з одинадцятого місця в турнірній таблиці з цим завданням точно неможливо буде впоратись. Тим паче, що Кубок ліги "сині" вже програли Ліверпулю на Вемблі.
Але попереду "пенсіонерів" іде Ньюкасл, двобою проти якого й буде присвячено пізній вечір понеділка. Якщо Челсі перемагає вдома, то дистанція скоротиться до одного залікового балу й це вже зовсім інший вимір для розмови. Але якщо програє… Тоді, напевно, можна ставити хрест на цій кампаніїта догравати решту чемпіонату так само, як і в минулому році. Та чи пробачить за таке керівництво?
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Маурісіо Почеттіно становить 1,97, імовірність нічиєї оцінюється в 4,09, а успіх Ньюкасла — у 3,55.
Арсенал — Порту (перший матч – 0:1)
Вівторок, 12 березня, 22:00. Стадіо Емірейтс (Лондон, Англія)
Лондонський Арсенал очолив чемпіонські перегони в АПЛ за підсумком минулих вихідних, тоді як у Лізі чемпіонів УЄФА для команди Мікеля Артети ситуація має вигляд, що інтригує. Не катастрофа, а скоріше незручності, які були викликані поразкою в першій грі на Драгау проти Порту. Але що таке той один пропущений м’яч для найкращої команди Англії за результативністю в цьому сезоні, якщо вона стабільно кладе по 2+ за гру й не дуже-то й хоче зупинятись на цьому.
Але Порту — це завжди буде Порту. Проте сила "драконів", передусім, покладається на рідні трибуни, чому прикладом була ще й нещодавня гра проти лісабонської Бенфіки. Анатолія Трубіна скривдили аж п’ять разів, тотальний розгром, і при цьому команда Сержіу Консейсау неначе й не напружувалась (5:0). Чи можна щось узяти з того досвіду для гри проти Арсенала? Радше ні, бо це просто різні планети за рівнем майстерності. Тож очікуємо на класичну португальську посуху, яку намагатиметься посунути з власної географічної широти гольова британська злива. Хоча є ще фактор Галено, і це має загрозливий вигляд для "канонірів".
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,22, імовірність нічиєї оцінюється в 6,53, а успіх Порту — у 13,88.
Барселона — Наполі (перший матч – 1:1)
Вівторок, 12 березня, 22:00. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)
Каталонська Барселона однією з перших відчула на собі дію магічних ліків, які прописав для неаполітанського Наполі італійський фахівець Франческо Кальцона. У першому матчі команди зіграли внічию, але там мав місце фактор домашнього поля для "Партенопеї" й можна стверджувати, що вони скористались ним не на повну. Цього ж разу "блаугранас" мають показати, як правильно це робити, та чи вдасться їм це.
Барселона проводить дуже важку кампанію цього року, і оскільки вже всі в курсі, що Хаві залишить клуб наприкінці сезону, то й виступи в каталонців виходять неначе ті емоційні гірки. Наче й намагаються спочатку боротись за тренера, але, якщо щось іде не за планом, ентузіазм швидко розвіюється. Проте Барса — це Барса, і завжди нею залишатиметься. Тим паче на власному полі, бо повертатись на Камп Ноу без значних здобутків — це взагалі вже не в які рамки. Але й Наполі неначе переживає друге народження, тож буде гаряче.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,78, а успіх Наполі — у 4,04.
Атлетіко — Інтер (перший матч – 0:1)
Среда, 13 березня, 22:00. Метрополітано (Мадрид, Іспанія)
Міланський Інтер на власному полі переміг у першій грі — цей підсумок був очікуваним для команди Сімоне Індзагі, яка цього сезону, і тут немає чого соромитись, просто на рівень вище, аніж увесь її домашній чемпіонат. Інша планета. І оскільки в Серії A питань щодо чемпіонства вже майже не виникає, хоча ще бозна-скільки грати й усілякі події можуть мати місце, то логічним постає питання: "А що далі?".
Минулого року Інтер грав у фіналі проти Манчестер Сіті та поступився. Чи відповідає поточний стан "змій" такому ж високому рівню? Та тут як би вони не перевершують самі себе торішніх, тож усе дуже серйозно. І навпроти цієї машини стоїть мадридський Атлетіко під керівництвом Дієго Сімоне та бажанням відігратись на власному полі. Але з трьома перемогами в останніх десяти зустрічах про це наразі можна тільки обережно мріяти.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 2,60, імовірність нічиєї оцінюється в 3,22, а успіх Атлетіко — у 2,96.