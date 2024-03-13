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FAVBET розповідає про перший надуспішний період співпраці із Федерацією хокею України.

Восени 2023 року iGaming-компанія FAVBET стала партнером Федерації хокею України (ФХУ) та генеральним спонсором національної збірної. Угода, укладена у дуже непростий період для українського хокею, дозволила команді продовжити якісну підготовку та показати високі результати на міжнародному рівні.

Зокрема, цього лютого збірна України неочікувано для багатьох провела надуспішну прекваліфікацію на Олімпійські ігри-2026 у Польщі, здобувши перемоги у всіх трьох матчах.