Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках півфіналу Кубка України між собою зіграють Шахтар і Чорноморець у Львові.

За версією букмекерів, "гірники" — фаворити зустрічі: перемога номінальних господарів оцінюється коефіцієнтом 1.30, а перемога одеситів — 13.00.

Якщо буде нічия в основний час, то пропонується показник 6.30. На прохід Шахтаря — коефіцієнт 1.11, а прохід Чорноморця — 8.00.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.81.

Також індивідуальний тотал Шахтаря — більше 1.5 з коефіцієнтом 1.3.

Останній наш варіант перемога Шахтаря у два м'ячі з коефіцієнтом 3.84.