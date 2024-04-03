У рамках півфіналу Кубка України між собою зіграють Шахтар і Чорноморець у Львові. 
За версією букмекерів, "гірники" — фаворити зустрічі: перемога номінальних господарів оцінюється коефіцієнтом 1.30, а перемога одеситів — 13.00. 
Якщо буде нічия в основний час, то пропонується показник 6.30. На прохід Шахтаря — коефіцієнт 1.11, а прохід Чорноморця — 8.00. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.81. 
Також індивідуальний тотал Шахтаря — більше 1.5 з коефіцієнтом 1.3. 
Останній наш варіант перемога Шахтаря у два м'ячі з коефіцієнтом 3.84. 
Матч Шахтар — Чорноморець пройде о 18:00 за київським часом. 