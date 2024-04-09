Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на індивідуальні показники зіркової битви у Лізі чемпіонів.

Чвертьфінальні протистояння Ліги чемпіонів стартують вже сьогодні. В одній з дуелей Арсенал прийме на своєму полі Баварію. Лондонці продовжують боротьбу за чемпіонство, але не можуть упустити шанс показати себе в головному єврокубку. Баварії, вочевидь, програла перегони за золотою салатницею Баєру, тому має кинути всі сили на звітний двобій.

Цікаво, що до цього востаннє Арсенал грав в Лізі чемпіонів 7 років тому і тоді вилетів від Баварії в 1/8 з загальним рахунком 2:10. Втім, цього разу форма команд говорить про те, що погрому "канонірів" не буде. Ми зібрали для вас котирування букмекерів на індивідуальні дуелі футболістів обох команд.

Отже, в протистоянні двох головних зірок команд експерти віддають перевагу Сака — на те, що Букайо заб'є більше, ніж Кейн, можна поставити з коефіцієнтом 3,6. На перемогу Гаррі пропонують показник 3,75, а на нічию — 1,85.

Також розглядається дуель Жезуса та Кейна. В цьому двобої букмекери бачать паритет. На те, що один з нападників переможе іншого за кількістю голів пропонують коефіцієнт 3,5, а на нічию — 1,8.

Інше цікаве протистояння експерти бачать між Мартіном Едегором та Сержем Гнабрі. На перемогу норвежця за голами можна поставити з показником 4,5, а ставка на німця у випадку виграшу примножить ваші гроші у 8 разів. Нічия водночас є найбільш вірогідною подією та оцінюється коефіцієнтом 1,35.

Ще одна цікава дуель може відбутися між Леандро Троссаром та Томасом Мюллером. На перемогу вінгера показник складає 4,7. Досвідчений німець у випадку вдалого прогнозу принесе вам х7,5, а рівна кількість голів цих гравців оцінюється показником 1,35.

Пишіть в коментарях, як на вашу думку завершиться матч та хто відзначиться результативними діями.

Початок гри — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.