Ліга чемпіонів

Тренер закликає команду зберігати ентузіазм і не недооцінювати суперників.

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився думками напередодні насиченого тижня для своєї команди. Вже у вівторок Інтер зіграє з Юніон Сен-Жіллуаз у Лізі чемпіонів, а на вихідних зустрінеться з Наполі в Серії А у матчі на вершині турнірної таблиці.

"Ми завжди казали, що маємо мислити масштабно, — наголосив Ківу. — Це довгий шлях, але у нас є клуб, який нас підтримує, і ми повинні бути найкращою версією себе в усіх змаганнях. Ми маємо підтримувати ентузіазм і уникати будь-яких помилок. Ми показали хороші результати і маємо амбіції рухатися вперед. Звичайно, можуть бути й негативні моменти, але це частина процесу".

Після двох поразок на початку вересня Інтер здобув шість перемог поспіль у всіх турнірах, включно з перемогою над Ромою, і наздогнав Наполі в таблиці.

"Для мене немає гравців, які обов’язково мають бути в стартовому складі, — сказав Ківу на питання про склад на матч Ліги чемпіонів. — Я довіряю всім своїм гравцям, кожен може почати гру. Я радий, що маю таку сильну групу. Кожен може зробити свій внесок у наші ігри та у нашу подорож".

Щодо стану ключових гравців:



"Лаутаро в порядку, він одужав і добре готується. Щодо Маркуса, йому потрібно ще кілька днів, ми намагаємося повернути його якомога швидше, але, швидше за все, він не зіграє з Наполі".

Про суперника в Лізі чемпіонів:



"Юніон Сен-Жіллуаз — дуже агресивна команда, яка любить пресингувати. Не знаю, чи зміняться вони проти нас, але їхня ідентичність залишиться тією ж. Вони вже здобули три очки в Лізі чемпіонів і лідирують у своїй лізі. Вони перемогли ПСВ, а гра проти Ньюкасла була винятком".

На питання, чи важливіший для Інтера матч Ліги чемпіонів чи протистояння з Наполі, Ківу відповів:



"Ми думаємо від гри до гри, не можна недооцінювати жоден матч. Вихід у фінал Ліги чемпіонів був великим досягненням, ми знаємо, що це таке, і маємо шанувати нашу історію".

Матч Інтер — Юніон Сен-Жіллуаз відбудеться у вівторок о 22:00, а гра з Наполі — в суботу, 25 жовтня.