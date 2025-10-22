Ліга чемпіонів

Наставник "фармацептів" поділився своїми думками після гри з ПСЖ.

Головний тренер леверкузенського Баєра Каспер Юльманн прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:7).

"Це боляче професійно для нашого складу, для мене, для всіх причетних. 2:7 — це, звісно, неприємно. Ми почали погано, пропустивши зі стандартного положення, а потім намагалися відігратися. Гра була рівною приблизно до 38 хвилини, але протягом наступних семи хвилин ми були трохи надто відкритими. Ми втратили м’яч, і нас покарали. Думаю, саме цей семихвилинний відрізок дійсно нам нашкодив.

Я думаю, що ключовим був брак взаєморозуміння після пропущеного м’яча. Ми перейшли від трьох захисників до чотирьох з чотирма півзахисниками, і це змінило структуру гри. Після цього ми не змогли адаптуватися, грали надто відкрито, і саме тому, на мою думку, нас покарали.

Матч проти Бенфіки? Так, спочатку у нас кілька ігор чемпіонату, а потім ми повернемося до Ліги чемпіонів. Коли дістанемося до Лісабона, будемо готові. Ми знаємо, що на нас трохи тиснуть, але поїдемо туди з думкою про перемогу", — наводить слова Юльманна прес-служба УЄФА.

