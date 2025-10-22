Шість голів у ворота Наполі — найрезультативніший виступ клубу з Нідерландів за останні 40+ років.
22 жовтня 2025, 23:01
21 жовтня в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів ПСВ на власному полі розгромив італійський Наполі з рахунком 6:2.
Цей результат став історичним — ПСВ став першою командою з Нідерландів, яка забила шість і більше голів у матчі Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів з 1979 року.
Востаннє подібне досягнення зафіксували понад чотири десятиліття тому, коли амстердамський Аякс у сезоні 1979/80 розгромив кіпрську Омонію з рахунком 10:0.
Крім того, ця поразка стала антирекордною для Наполі — раніше клуб жодного разу в своїй єврокубковій історії не пропускав шість м’ячів за матч.