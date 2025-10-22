Ліга чемпіонів

Шість голів у ворота Наполі — найрезультативніший виступ клубу з Нідерландів за останні 40+ років.

21 жовтня в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів ПСВ на власному полі розгромив італійський Наполі з рахунком 6:2.

Цей результат став історичним — ПСВ став першою командою з Нідерландів, яка забила шість і більше голів у матчі Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів з 1979 року.

Востаннє подібне досягнення зафіксували понад чотири десятиліття тому, коли амстердамський Аякс у сезоні 1979/80 розгромив кіпрську Омонію з рахунком 10:0.

𝐏𝐒𝐕 𝟔-𝟐 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢



Who saw this coming? PSV thrash the Serie A champions at Philips Stadium.



They are the first Dutch side to score 6+ goals in a Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 vs Omonia Nicosia).#UCL pic.twitter.com/T5kLhtt9Hp — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 21, 2025

Крім того, ця поразка стала антирекордною для Наполі — раніше клуб жодного разу в своїй єврокубковій історії не пропускав шість м’ячів за матч.