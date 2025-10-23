Наставник Ліверпуля оцінив перемогу своєї команди над німецьким клубом та відзначив ключові відмінності від попередніх матчів.
Арне Слот, Getty Images
23 жовтня 2025, 18:55
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Айнтрахтом із рахунком 5:1 у матчі Ліги чемпіонів. Фахівець знайшов як позитивні моменти у грі, так і аспекти, які потребують уваги.
— У цьому матчі було щось спільне з тим, що траплялося з нами в останніх іграх, але й були відмінності. Що подібного? Перший небезпечний момент біля наших воріт — і гол. Сьогодні для нас він виявився єдиним пропущеним, тому що вже у першому таймі ми зробили рахунок 3:1. І в цьому різниця — або ти йдеш на перерву при 1:1, або при 3:1, — зазначив Слот.
Тренер також звернув увагу на різницю у стилі гри суперників у порівнянні з попередніми поєдинками:
— Найбільша відмінність у стилі гри суперника. Сьогодні м’яч частіше був на землі, тоді як в останніх іграх було багато боротьби на другому поверсі, — додав наставник.
