Ліга чемпіонів

Наставник Ліверпуля оцінив перемогу своєї команди над німецьким клубом та відзначив ключові відмінності від попередніх матчів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Айнтрахтом із рахунком 5:1 у матчі Ліги чемпіонів. Фахівець знайшов як позитивні моменти у грі, так і аспекти, які потребують уваги.

— У цьому матчі було щось спільне з тим, що траплялося з нами в останніх іграх, але й були відмінності. Що подібного? Перший небезпечний момент біля наших воріт — і гол. Сьогодні для нас він виявився єдиним пропущеним, тому що вже у першому таймі ми зробили рахунок 3:1. І в цьому різниця — або ти йдеш на перерву при 1:1, або при 3:1, — зазначив Слот.

Тренер також звернув увагу на різницю у стилі гри суперників у порівнянні з попередніми поєдинками:

— Найбільша відмінність у стилі гри суперника. Сьогодні м’яч частіше був на землі, тоді як в останніх іграх було багато боротьби на другому поверсі, — додав наставник.

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.