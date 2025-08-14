Україна

Команда Руслана Ротаня двома пропущеними м'ячами та купою змарнованих моментів сама собі створила проблеми на чужому полі.

Посеред минулого тижня єдиним представником України на міжнародній арені, якому вдалось здобути перемогу в третьому раунді кваліфікації будь-якого з єврокубків, було житомирське Полісся. Команда Руслана Ротаня обіграла в номінально домашній зустрічі угорський Пакш (3:0), чим неабияк потішила всю нашу футбольну спільноту.

Щоправда, уже за кілька днів ситуація для "вовків" у чемпіонаті була геть протилежною — вони єдині з трійки "міжнародників", хто програв свій матч другого туру української Прем’єр-ліги. Утім, тренерський штаб ризикнув провести ротацію на матч проти ковалівського Колоса (0:1), цей ризик себе не виправдав у плані здобуття очок, але на матч-відповідь проти Пакша Полісся вже виходило в максимально бойовому складі, тож ми мали право очікувати на покращення коефіцієнту країни.

І до цього все йшло на початку гри, коли Полісся активно взялось створювати гольові моменти в чужому штрафному, але Філіппов змарнував дві розкішні нагоди в центрі чужих володінь, програвши дуель голкіперу на завершення передач Назаренка з лівого флангу. Ковачик на лінії крутився, як тільки міг, але навіть із залученням власних ніг м’яч у сітку так і не пустив. А потім і Андрієвський став приводом для створення футбольного мему, коли під час спроби з гострого кута на правому фланзі штрафного пробити в порожні ворота влучив собі в опорну ногу.

Воно, можливо, і було приводом для жартів, однак Пакш у першому таймі демонстрував лише один добре підготовлений стиль гри — вантажити м’яч до штрафного з будь-якої точки, а там, можливо, хтось і зачепиться. На жаль, зачепився. Полісся відбивалось доволі вправно й тривалий час, але на 39 хвилині другим темпом атаки все ж таки Тот скинув до правого кута воротарського на Собо, а той розстріляв ворота.

Руслан Ротань мав донести до команди, що настільки активно марнувати нагоди біля чужих воріт немає жодної потреби, але натомість житомиряни примудрились пропустити швидкий другий м’яч майже одразу після відновлення гри, чим суттєво ускладнили собі життя. Власне те, яким чином Тота не зупинили під час просування до правого флангу штрафного з подальшим ударом у дальній кут низом, уже викликає чимало запитань.

І далі почалась така гра, якої Полісся б бажало уникнути за будь-яких обставин. Тиск від суперників поступово зростав, і зрештою Пакш створив два відмінних моменти для третього забитого м’яча. На 71 хвилині пощастило, що Волинець витягнув удар Зеке з меж штрафного під ліву стійку, а на 83 хвилині пощастило вдруге — той-таки Зеке пробив із лівого краю володінь суперників у дальній каркас воріт. А якби забив, то почалась би справжня пожежа.

Але не забив, а натомість "вовкам" таки вдалось відтягнути м’яч на чужу половину поля в компенсований час, де вони підтиснули суперників із дальніми ударами, і на останньому з них помилки припустився Ковачик, коли перед собою парирував постріл Йосефі в центральній зоні перед штрафним. Таллес, нехай і не з першої спроби, але таки добив м’яч у сітку.

Фінальний свисток німецького арбітра Даніеля Шлагера з Гюгельсгайм відправив до плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА житомирське Полісся, тоді як для угорського Пакша єврокубкові змагання в цьому сезоні було завершено. У наступному раунді "вовки" зіграють проти італійської Фіорентини.— Полісся 2:1 (перший матч – 0:3)Собо, 39, Тот, 49 — Таллес, 90+6Ковачик — Сексарді (Ленжер, 79), Кіньїк, Собо — Гіноро (Ошват, 87), Віндекер (Пете, 79), Вечеї, Зеке — Харасті (Папп, 69) — Беде (Ган, 69), Тот.Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний (Чоботенко, 56), Крушинський — Андрієвський (Таллес, 90+3), Бабенко, Лєднєв (Йосефі, 56) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 56), Назаренко.Попередження: Сексарді, Ошват — Бескоровайний, Волинець