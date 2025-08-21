Ліга конференцій

"Вовки" на порозі історичного протистояння.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився напередодні 1-го матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з флорентійською Фіорентиною. Його слова наводить YouTube-канал "вовків".

"Полісся перебуває лише на старті свого шляху, тому нестабільність у результатах – це нормально. Позитивні результати справді чергуються з негативними, але ми бачимо цей позитив. Хочеться бути стабільнішими, але все не може бути ідеальним на початку побудови.

Фіорентина – класна перевірка для Полісся. Найбільше хвилює питання з відновленням, бо ігри через два дні на третій. Але ми раді, що у нас два матчі з таким суперником, як Фіорентина.

Стефано Піолі – один з найкращих наставників Італії та світу. Я, як молодий тренер, спостерігаю за його роботою. Це класний іспит для мене. Мені подобається італійський футбол та Серія А. Я пам'ятаю матчі проти Фіорентини та Наполі, коли був гравцем, це хороші спогади.

Якщо не помиляюся, Фіорентина двічі за два останні три роки була у фіналах єврокубків. Ви мрієте виграти трофей Ліги конференцій, а ми мріємо пройти Фіорентину. Ми хочемо вийти у групу, це наш перший етап. На папері ми, звичайно, поступаємося Фіорентині, але ми хочемо бути на цьому рівні та прогресувати", — заявив Ротань.

Матч між Фіорентиною та Поліссям відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.