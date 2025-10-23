Ліга конференцій

Наставник польського клубу поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Головний тренер польської Легії Едвард Йорденеску прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Це чудовий результат для нашої команди. Думаю, команда і наші вболівальники заслужили на такий чудовий вечір.

Останні кілька тижнів були не найкращими для нас, але я завжди довіряв своїм гравцям та нашому підходу. Ми грали проти дуже гарної команди, однієї з найкращих у всій Лізі конференцій. Ми провели цей матч дуже добре з тактичної точки зору. Це заслуга команди, гравців. Ми мали багато чудових моментів, але були й моменти, коли ми втрачали контроль. Крім гола, суперник не мав явних шансів. У нас було більше гарних моментів.

Ми раді, але у нас є два дні на відновлення, і попереду на нас чекає важливий матч чемпіонату. Вітаю своїх гравців, включаючи тих, хто не потрапив до заявки. Ми були як одна чудова команда. Я не люблю виділяти окремих гравців, але сьогодні хотів би похвалити Рафала Августиняка. Це була фантастична гра.

В Екстраклясі ми контролювали хід кожного матчу. Не пам'ятаю жодного, де б ми цього не робили. Але ми втрачали очки і мали додавати. Сьогодні ми добре зіграли у захисті та у переходах. Ми трохи змінили стратегію, хоча, як і раніше, хотіли володіти м'ячем. Суперник мав багато якісних гравців і відмінну техніку.

Ми шукали передачі за спину супернику. Мені потрібен був надійний захист. Ми також добре зіграли у контратаках. Я знаю, що відчуває тренер Шахтаря, бо сам пережив чимало таких моментів.

Тренер ніколи не відчуває полегшення навіть після такої перемоги. Перемога в Європі була для нас важлива, але ми раді, що змогли подолати цей складний період. Ми досягли своєї мети, але в Екстраклясі справи у нас йдуть не дуже добре.

Я не такий емоційний, як інші. Після поразки думка повністю змінюється. Зі мною чи без мене, на цю команду чекає велике майбутнє. Я не можу бути таким емоційним – це частина моєї роботи – я сам ухвалив це рішення. Я виріс у сім'ї з глибоким футбольним корінням. Мій батько був великим футболістом. Футбол був зі мною все моє життя. Я дуже впевнений у роботі з Легією. Можу пообіцяти, що готовий до всього", — наводить слова Йорденеску прес-служба клубу.

