Ліга конференцій

Кіріл Фесюн поділився своїми думками після гри з польським клубом.

Воротар донецького Шахтаря Кіріл Фесюн прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги конференцій проти польської Легії (1:2).

"Дуже негативні емоції від цієї гри, тому що я вважаю, що ми досить непогано грали, але пропустили два м’ячі і програли. Пропущені голи треба розбирати, щоб не по гарячих слідах. Ми з тренерами голкіперів посидимо, розберемо все і зробимо роботу над помилками.

Дуже позитивні були емоції, тому що довго до цього йшов, дуже хотів дебютувати. Але дебют склався не дуже, тому що програли.

Це наша ідеологія команди, це в нашому ДНК так грати з м’ячем. Ми хочемо грати на м’ячі, хочемо грати першим номером, але нам не можна припускатися таких помилок.

Вболівальники Легії? Чесно, я десь хвилині на 40 тільки взагалі побачив, що вони присутні на трибунах. Я там щось чув, якісь декілька фраз. Ну, таке. Бидло, якщо чесно, не дуже гарно", — сказав Фесюн в ефірі MEGOGO.

