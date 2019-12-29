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Football.ua предлагает вашему вниманию главные ляпы 2019 года из мира футбола.

Год, который подходит к концу, подарил нам множество красивых голов, неожиданных развязок, суперсэйвов и высказываний, которые войдут в историю. Однако не стоит забывать и про нелепые автоголы, голкиперские ляпы, странные решения руководства клуба и все те же высказывания, которые войдут в историю, но под другим соусом. Football.ua выделил самые памятные из них.

Начнем с недавнего случая в немецкой Бундеслиге, когда Айнтрахт гостил у Фрайбурга. Давид Абрахам, опытнейший игрок, умудрился влететь в тренера хозяев. Это не дуэль "Джеймс — колено Моуриньо", а самый настоящий преднамеренный толчок Кристиана Штрайха. Аргентинский защитник сразу же увидел перед собой красную карточку. Очень странное поведение капитана Айнтрахта.

What was he thinking 😵



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh — Goal (@goal) November 10, 2019

Германия на этом не остановилась. Рон-Роберт Цилер, чемпион мира-2014 года, ударил соперника кулаком в область паха. Какие-либо еще комментарии излишни.

Просто посмотрите.

Есть что вспомнить и Томашу Кендзере. Польский защитник пострадал от столкновения с выбежавшим болельщиком сборной Израиля. Жаль, что на видео можно застать уже падающего защитника Динамо. Фанат, кстати, не остановился и постарался выиграть гонку у стюардов.

Думаете, что Кендзера главная жертва 2019-го? А вот и нет! Фанаты воронежского Факела, худшей на тот момент команды второго дивизиона России, не смогли терпеть происходящее и захотели "решить" вопрос с игроками.

Потолкались и хватит. Плавно перебираемся к голкиперским ляпам. Так, можно вспомнить случай из южноамериканского футбола. Казалось бы, ничего необычного, вратарь просто хочет потянуть время, но не верить в настойчивость оппонента не стоит.

Седьмой по рангу дивизион английского футбола не остался в стороне. Юнайтед оф Манчестер умудрился пропустить гол головой с чужой половины поля. Голкипер, конечно, немного завис на месте, но и отдать должное пробивающему стоит.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

Наша следующая "звезда" представляет второй дивизион Японии. Масахиро Окамото умудрился пропустить два мяча с чужой половины поля за 1,5 минуты. И если первый гол можно списать на попытки копирования стиля игры Нойера, то второй это что-то из разряда Кариуса.

От малоизвестных представителей вратарского цеха постепенно переходим к определяющим исполнителям своих команд. Начнем, пожалуй, с №1 сборной Украины и Шахтера. Андрей Пятов выдал что-то непонятное в домашней встрече против Динамо З, борцовским приемом завалив противника на газон. Конечно, Пятов вернул должок уже в ответной встрече, но этот момент украинские болельщики будут помнить еще долго.

Далее у нас идут главные голкиперы испанского футбола на данный момент. Давид де Хеа и Кепа. Тут все просто и, скорее всего, эти голы еще не вышли из ваших воспоминаний. Голкипер МЮ умудрился пропустить мяч между рук в простой ситуации, а страж ворот Челси лицом добил игровой снаряд в цель.

Последним в цепочке фейлов будет Серкан Кырынтылы. Помимо выдающейся фамилии, турецкий голкипер умудрился получить красную карточку за 13 секунд. Удаление пришло также быстро, как и осознание того факта, что матч для него закончен. Кырынтылы довольно быстро направился в сторону подтрибунного помещения.

Не только голкиперы могут выдавать яркие перформансы. Тамаш Кадар здорово "проявил" себя в матче против Хорватии, оставив после себя в истории несколько замечательных кадров. Сперва венгр позволил противнику обокрасть себя, а затем не попал по мячу в простой ситуации.

Для того, чтобы порадовать фейлами и ляпами не нужно быть футболистом или даже выходить на поле. Президенты клубов и члены руководства тоже умеет отметиться едкими высказываниями. Так, Григорий Козловский, президент Руха, был расстроен судейством в кубковом матче против Мариуполя и не подбирал слов.

"Сегодня, извините, возможно, я буду прямолинеен – сегодня все люди, которые пришли, в один голос кричали: "Судья – пид**ас". Вы знаете, мне как президенту, сложно согласиться, но реально – пид**ас".

"Посмотрите, может они думают, что люди не понимают в футболе, не разбираются, что такое дух футбола, игра, праздник. Все ради результата? Знаете, чем я ближе к Высшей лиге, тем больше понимаю, что такое "донецкое судейство".

Речь Григория Козловского с 2:12:20

Сказанные лишние слова - вопрос эмоций, а вот когда руководство удивляет своими действиями — другой вопрос. Тут мы поговорим не про Карло Анчелотти, хотя его ситуация с увольнением тоже достойна внимания, а о Массимилиано Риччини. Его подопечные отправили в ворота противника 27 безответных мячей. Президент клуба Инквиктасауро посчитал это неуважением к противнику и уволил тренера.

Массимилиано Риччини довольно метко ответил на такое развитие событий.

"Спорт – это соревнование. Я считаю, что лучше проиграть честно 0:27, чем с разницей в несколько голов, понимая, что для соперника это был просто цирк, а не футбол".

Дальше поговорим о довольно самобытном Ингульце. Еще перед матчем финала Кубка Украины против Шахтера Александр Поворознюк, президент клуба, выразил недовольство тем, что к ним приехали брать доппинг-пробы, свалив вину за это на дончан.

"Вы представляете, УЕФА приезжает в Петрово. Это же насколько нас нужно бояться, что Шахтер думает, что мы тут все живем на кокаинах. Но ничего, переживем и это".

Несколько позже у клуба из Петрово возник конфликт и с Зарей. Однако особого внимания достоин контент от Ингульца, в главной роли которого Сергей Рафаилов. Самое интересно начинается в середине видео.

Другим человеком, который "отметился" благодаря неудачному контенту, стал нападающий Ливерпуля Харви Эллиот. Так, англичанин в непристойной форме пародировал Харри Кейна и получил дисквалификацию. Творчество Эллиота:

Harvey Elliott mocking Harry Kane? You absolutely love to see it. pic.twitter.com/zpRbK4Wges — MAGA (@YorkshireVieira) July 31, 2019

Контент "своими руками" закончился. Предлагаем вашему вниманию рекламу, видимо, от создателей "Моджо-моджо". Безусловно, данное видео прошло бы мимо нас, если бы в главной роли не был Криштиану Роналду. Смотрите, что получилось:

Полузащитник сборной Алжира Харис Белькебла, в свою очередь, был отстранен от игр за сборную из-за того, что показал задницу в прямом эфире при стриме игры. Футболист мог дебютировать за алжирцев, но тренерскому штабу пришлось не по душе то, что сделал Белькебла, и, видимо, в скором времени дебют не состоится.

Тьемуэ Бакайоко после нескольких переходов в своей карьере, вероятно, запутался с каким номером на спине играет. Во время одного из матчей французский полузащитник отправился на замену, но как оказалось, четвертый арбитр поднял табличку не по его душу.

Напоследок отметим, что фейлить и "ляпать" могут не только игроки, тренеры и руководство, а также и болельщики. Два поклонника Ливерпуля приехали в Гент на матч Лиги чемпионов, однако была одна проблема — "мерсисайдцы" встречались с Генком.

Итого, билеты на поезд и на футбол обошлись в 220 евро — за эти деньги удалось посмотреть игру в одном из пабов Гента.

Надеемся, что 2020 год вновь подарит нам массу моментов, которые заставят улыбаться, а также позволят создать аналогичный материал. Пишите в комментарии, что не попало в данную подборку, но заслуживает место в ней.

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