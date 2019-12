Год, который подходит к концу, подарил нам множество красивых голов, неожиданных развязок, суперсэйвов и высказываний, которые войдут в историю. Однако не стоит забывать и про нелепые автоголы, голкиперские ляпы, странные решения руководства клуба и все те же высказывания, которые войдут в историю, но под другим соусом. Football.ua выделил самые памятные из них.

Начнем с недавнего случая в немецкой Бундеслиге, когда Айнтрахт гостил у Фрайбурга. Давид Абрахам, опытнейший игрок, умудрился влететь в тренера хозяев. Это не дуэль "Джеймс — колено Моуриньо", а самый настоящий преднамеренный толчок Кристиана Штрайха. Аргентинский защитник сразу же увидел перед собой красную карточку. Очень странное поведение капитана Айнтрахта.

What was he thinking 😵 David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh

Германия на этом не остановилась. Рон-Роберт Цилер, чемпион мира-2014 года, ударил соперника кулаком в область паха. Какие-либо еще комментарии излишни.

Просто посмотрите.

Есть что вспомнить и Томашу Кендзере. Польский защитник пострадал от столкновения с выбежавшим болельщиком сборной Израиля. Жаль, что на видео можно застать уже падающего защитника Динамо. Фанат, кстати, не остановился и постарался выиграть гонку у стюардов.

Думаете, что Кендзера главная жертва 2019-го? А вот и нет! Фанаты воронежского Факела, худшей на тот момент команды второго дивизиона России, не смогли терпеть происходящее и захотели "решить" вопрос с игроками.

Потолкались и хватит. Плавно перебираемся к голкиперским ляпам. Так, можно вспомнить случай из южноамериканского футбола. Казалось бы, ничего необычного, вратарь просто хочет потянуть время, но не верить в настойчивость оппонента не стоит.

Седьмой по рангу дивизион английского футбола не остался в стороне. Юнайтед оф Манчестер умудрился пропустить гол головой с чужой половины поля. Голкипер, конечно, немного завис на месте, но и отдать должное пробивающему стоит.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47