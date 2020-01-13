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Football.ua собрал воедино все основные январские переходы, которые уже состоялись.

За первые две недели января клубы успели порадовать громкими трансферами, удивить странными и неожиданными переходами, а также впечатлить последовательной работой на рынке. Ибрагимович вернулся в Италию, а Цуриков вновь оказался в УПЛ. Кутроне получит шанс показать себя в Фиорентине. Бавария же надеется на удачу в операции "Нойер 2.0". Динамо рассталось с Гармашем и Сидклеем, а подписало неизвестного нигерийца — об этом и многом другом в нашем материале.

Отметим, что в данную подборку включались лишь футболисты, о трансферах которых было объявлено в январе, а потому в нее не попали Эрлинг Холланд, Такуми Минамино и другие.

Златан Ибрагимович. В Милан. Свободный агент.



О переходе шведского нападающего Милан сообщил еще в конце декабря, но официально объявил о подписании именно в январе. Ибрагимович, которого связывали с огромным количеством команд в Серии А все-таки сделал свой выбор в пользу Милана. Нет сомнений, что швед существенно поможет "дьяволам" и с игровой точки зрения, и с ментальной.

Да что тут говорить, если Златан уже отметился голом в поединке против Кальяри. Когда рядом с тобой на поле находится исполнитель такого уровня, то дела идут лучше. Тот же Леау уже заиграл иными красками и чувствует себя на поле намного увереннее.

Отметим, что соглашение с Ибрагимовичем подписано до лета этого года, но если обе стороны будут довольны сотрудничеством, то оно будет продлено еще на год. Златан — именно то, что нужно Милану в ближайшее время. Да и давайте будем честны, мы соскучились за шведским нападающим в его американской командировке.

Трансферная неразбериха в Динамо



Денис Гармаш. Из Динамо в Ризеспор. Аренда.

Сидклей. Из Динамо в Коринтианс. Аренда.

Олабириан Блессинг Муйва. В Динамо. Свободный агент.

Динамо уже успело провести несколько трансферов в это окно. Конечно, уже давно ожидаемый переход Сидклея в чемпионат Бразилии вряд ли смог вызвать недоумение, но странно, что Динамо так легко рассталось с игроком очень приличного уровня. Однако это уже давно не удивляет.

Киевляне, кроме того, подписали нигерийца Бенито, агентом которого является Селюк. Такой вектор трансферной политики довольно редко приводил команды из чемпионата Украины к успеху. К тому же, не совсем понятно зачем Динамо очередной игрок, основным амплуа которого является левый атакующий полузащитник. Статистика Бенито, кстати, тоже не самая впечатляющая.

Апогеем же трансферного движения в столичном клубе стал уход Дениса Гармаша. Полузащитник не был важным игроком основы и при Хацкевиче, и при Михайличенко. Наверное, постоянно играть Денису мешал непростой характер. А это, безусловно, один из главных критериев для турецких команд. Любят они почему-то такое. Гармаш, кстати, не будет одинок в Резиспоре, где воссоединится с Николаем Морозюком.

Александер Нюбель. Из Шальке в Баварию. Свободный агент.



Бавария согласовала переход Нюбеля на правах свободного агента летом. В который раз мюнхенцы проворачивают подобный маневр в Бундеслиге, что уже действительно вызывает сомнения, все ли там "чисто"? Однако нужно понимать, что Шальке в очередной раз отпускает лидера на правах свободного агента. Сколько таких игроков уже было? Уйма.

Наверное, Бавария видит Нюбеля своим голкипером в долгосрочной перспективе и прямой заменой для Мануэля Нойера, который, кстати, тоже переходил в стан чемпиона Германии из Шальке. Нюбеля уже лишил капитанской повязки в Шальке.

Деян Кулусевски. Из Аталанты в Ювентус. 35 миллионов евро.



Нет сомнений, Кулусевски — одно из главных открытий текущего сезона в ТОП-5 лигах Европы. Полузащитник не понадобился Аталанте ввиду юного возраста, неподходящей позиции и высокой конкуренции, а потому отправился в Парму, где показал себя так, что уже принадлежит Ювентусу. Аталанта не особо сопротивлялась, ведь он бы просто не вписался в тактические построения Гасперини.

Швед напоследок перед переходом еще и стал лучшим игроком декабря в Серии А. Солидное достижение для игрока скромной Пармы. Другой вопрос, получится ли у шведа стать игроком основы. Остаток сезона он проведет в Парме, а уже летом придется очень постараться, чтобы отвоевать игровое время у конкурентов.

Патрик Кутроне. Из Вулверхэмптона в Фиорентину. Аренда.



Патрик Кутроне здорово показывал себя в Милане, но тренерский штаб все больше доверял иностранцам, а потому нападающему пришлось перебраться в Вулверхэмптон. Винить итальянца, что он не смог выиграть конкуренцию у Хименеса трудно. Рауль действительно показывает очень высокий уровень игры и является важным человеком в раздевалке.

Тем не менее, Кутроне все еще молод и впереди его вполне может ждать большая карьера. Важным условием для этого будет постоянная игровая практика — именно в поисках ее Патрик отправился в Фиорентину, в которой практически не будет иметь конкуренции. В этом сезоне в нападении "фиалок" часто играли вингеры Рибери и Кьеза.

Андрей Цуриков. Из Яблонца в Днепр-1.



Цуриков не пришелся ко двору в Динамо, а после перебрался в Александрию, где смог стать важнейшим игроком. После этого пришло предложение из Яблонца, а возможность поиграть в Европе предоставляется редко. Только вот у Цурикова ничего в Чехии не получилось. Травма выбила Андрея из колеи и он так и не сыграл ни одного матча за новую команду.

Днепру-1 явно не хватало нескольких трансферов, чтобы поднять средний уровень игроков. И нет сомнений, что Цуриков вновь будет "выжигать" левый фланг, как он это делал в лучшие времена в Александрии.

Перестановки "северян"



Леван Арвеладзе. Из Зари в Десну.

Артем Фаворов. Из Десны в Академию Пушкаша.

Максим Дегтярев. Из Десны в Олимпик.

Филипп Будковский. Из Зари в Десну.

Десна очень грамотно проводит это трансферное окно. "Северяне" отпустили Артема Фаворова в Академию Пушкаша, а Дегтярева - в Олимпик. На их места были подписаны Арвеладзе и Будковский из Зари. Леван, кстати, завоевывал путевку в УПЛ вместе с Десной, а потому отлично знаком с командой и тренером.

Будковский же не вписался в быстрый и подвижный футбол луганчан, а потому его уход выглядел ожидаемым. Дегтярев не смог выбраться из-за спины Филиппова и пригодится Олимпику. Его подвижность в паре с Шахабом может доставлять сопернику существенные трудности. Артему Фаворову же можно лишь пожелать удачи, чтобы он здорово показал себя на новом месте. Может быть, что после этого сезона на игроков Десны будет спрос в других лигах Европы.

Рауль де Томас. Из Бенфики в Эспаньол.

Визеу. Из Удинезе в Атлетико Паранаэнсе.

Виктор Лиховидько. Из Горняка-Спорт в Черноморец.

Диего Демме. Из РБ Лейпциг в Наполи.

Алексей Паламарчук. Из Балкан в Черноморец.

Лукас Нмеча. Из Манчестер Сити в Мидлсбро.

Джек Родвелл. В Шеффилд Юнайтед

Дженк Тосун. Из Эвертона в Кристал Пэлас.

Марк Ут. Из Шальке в Кельн.

Эмилиано Инсуа. Из Штутгарта в Лос-Анджелес Гэлакси.

Дилан Махмуд Бронн. Из Гента в Метц.

Стивен Скрибски. Из Шальке в Фортуну.

Лукас Силва. В Гремио.

Херби Кейн. Из Ливерпуля в Халл.

Валон Берами. В Дженоа.

Онджей Дуда. Из Герты в Норвич.

Маттиа Дестро. Из Болоньи в Дженоа.

Патрик Робертс. Из Манчестер Сити в Мидлсбро.

Брайан Фиабема. Из Тромсе в Челси.

Маттиа Перин. Из Ювентуса в Дженоа.

Кевин Фогт. Из Хоффенхайма в Вердер.

Маттиа Кальдара. Из Милана в Аталанту.

Кристофоро. Из Фиорентины в Эйбар.

Йони Гонсалес. Из Флуминенсе в Бенфику.

Райан Бабель. Из Галатасарая в Аякс.

Рафаэль Ратао. Из Зари в Слован.

Алессандро Дейола. Из Кальяри в Лечче.

Эмиль Смит-Роу. Из Арсенала в Хаддерсфилд.

Марк Гуэхи. Из Челси в Суонси.

Руслан Степанюк. Из Жетысу в Ворсклу.

Артем Кичак. Из МТК в Олимпик.

Скотт Синклейр. Из Селтика в Престон.

Элиас Перейра. Из Сан-Лоренцо в Бенфику.

Данни Дринкуотер. Из Челси в Астон Виллу.

Мунас Даббур. Из Севильи в Хоффенхайм.

Владислав Клименко. Из Ингульца в Черноморец.

Огенекаро Этебо. Из Сток Сити в Хетафе.

Джо Харди. Из Брентфорда в Ливерпуль.

Луис Фелипе. Из Зари в Айморе.

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