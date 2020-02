В четвертом туре чемпионата Ирландии между собой встречались Шемрок Роверс и Дандолк.

На 22-й минуте игры Джордан Флорес идеально пробил после подачи с углового, словив налету мяч и отправив в правый верхний угол ворот сильным ударом.

Видео гола:

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk — Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesocer pic.twitter.com/tIhtCrKfml