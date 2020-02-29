В четвертом туре чемпионата Ирландии между собой встречались Шемрок Роверс и Дандолк.

На 22-й минуте игры Джордан Флорес идеально пробил после подачи с углового, словив налету мяч и отправив в правый верхний угол ворот сильным ударом.

Видео гола

В конечном итоге, несмотря на старания Флореса, его команда проиграла (2:3). 

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